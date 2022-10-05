В Тюмени водитель пытался выгнать из автобуса школьника, у которого на карте не хватило денег. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени водитель пытался выгнать из автобуса школьника, у которого на карте не хватило денег. Об этом рассказала в социальных сетях очевидица, которая сама заплатила за мальчика, чтобы его не трогали.

«Ехала в маршрутке 77, на остановке зашли школьники (4, 5 класс). У одного мальчика на карте не хватило средств, он ехал со школы домой. Водитель ему сказал выходить из маршрутки. Мальчик переспросил – выходить? Он отвечает – да! Конечно, я оплатила ему проезд. На мой вопрос водителю, как он должен был домой идти – пешком? – мне ответил, что ему без разницы», – пишет женщина.

Другая тюменка Наталья П. ответила, что ее ребенка тоже пытались высадить из этого же маршрута «из-за того, что она ответила на телефон, мол, не имеет права»: «Прежде чем кидаться на детей, научитесь водить». И подобный случай не единичный: «Дочка-шестиклассница ехала в 77 маршрутке. Карту ей я пополнила, но водитель сказал, денег нет, и на всю маршрутку позорил ее, сказал выходить. Спасибо девушке, которая заплатила! В итоге дома посмотрели баланс, деньги с карты были списаны! Водитель снял, получается, 2 раза, и с карты ребенка, и у девушки!»

Как бы там ни было, один из мужчин взялся объяснить, кто тут прав, кто виноват: «Однозначно не прав водитель маршрутного такси, поскольку он не имеет права высаживать ребёнка, оставляя его таким образом в опасности. Если прежде за это не было никакого наказания, то сейчас запрет четко прописан в Уставе автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». По его словам, родители могут обратиться либо прямо в суд, и суд наложит соответствующий штраф на виновника, либо в прокуратуру».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тобольске сестра оплатила проезд 9-летнему брату, которого хотела высадить кондуктор. Оплата у мальчика не проходила, но потом деньги все же списались.

Подробнее о ситуации рассказала мама мальчика Юлия Крохалева: «Дети ехали со школы, у каждого своя карта. Кондуктор сказал сыну, что оплата не проходит, мы тебя высадим на следующей остановке либо пусть сестра за тебя платит. Дочь оплатила проезд за него. А вечером сняли деньги с карты сына за проезд».