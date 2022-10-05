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Общество5 октября 2022 6:25

На трех перекрестках в центре Тюмени потухли светофоры из-за аварийного отключения света

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции
Евгений Значковский
На трех перекрестках в центре Тюмени потухли светофоры из-за аварийного отключения света.

На трех перекрестках в центре Тюмени потухли светофоры из-за аварийного отключения света.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На трех перекрестках в центре Тюмени потухли светофоры из-за аварийного отключения электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Так, светофорные объекты погасли на пересечении улиц 50 лет Октября и Одесской, 50 лет Октября и Севастопольской, Одесской и Харьковской, а также на улице 50 лет Октября, 57.

– Ориентировочно, отключение продлится полтора-два часа. Будьте осторожны! Соблюдайте ПДД, пропускайте пешеходов, – отметили в ведомстве.