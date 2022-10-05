Переехавшие в Тюменскую область соотечественники получают по 15 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Переехавшие в Тюменскую область соотечественники получают единовременную выплату – по 15 тысяч рублей. За время действия программы переселения (с 2013 года) в регион прибыли более трех тысяч человек и члены их семьи.

– Среди них есть квалифицированные специалисты, которые заместили вакансии, длительное время не занятые местным населением. За девять месяцев 2022 года единовременную финансовую помощь получили 32 участника программы, – поведал директор местного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

СПРАВКА «КП»

Для получения выплаты необходимо предоставить в департамент труда и занятости населения Тюменской области или в МФЦ: заявление; документ, удостоверяющий личность; свидетельство участника госпрограммы; реквизиты счета; согласие на обработку данных.