Под Тюменью засняли очаровательную семейку диких кабанов. Фото: скриншот с видео

Под Тюменью засняли очаровательную семейку диких кабанов. Животные попали в объектив видеокамеры одного из местных жителей в поселке Московском. Соответствующее видео распространяется в городских пабликах.

«Какие красавцы с мамочкой!»; «Полосатики такие хорошенькие, послушные»; «Опасно так-то, но такие милахи малыши!», – умиляются в комментариях жители областной столицы. Некоторые выдвигают предположения, почему кабаны вышли в свет: «Пришли в поисках еды. В лес пришли противные люди и разнесли все – собрали все ягоды и грибы, будто еды не хватает».

Однако эту версию разнесли в пух и прах: «Факторов может быть масса, регулирует все сама природа. Если год был плодородным, то у всего зверья огромное потомство, и им действительно не хватает корма. Но не от того, что человек съел, а от того, что поголовье зверя увеличилось в разы. А хищников, которые регулируют это поголовье, как раз не хватает».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что покупателей сетевого магазина в микрорайоне Европейский в Тюмени поразили необычные посетители. 5 января 2020 года в супермаркет на улице Эрвье, 32/1 зашли три представительницы ушедшего 2019 года – свиньи. Видео с хрюшками появилось во всех городских пабликах.

– А это чьи-то? – спрашивает за кадром девушка. Слышен ответ: видно же, что домашние. Не бездомные.