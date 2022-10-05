Тюменцу грозит три года тюрьмы за драку с товарищем. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратился медик. Он сообщил, что в больницу поступил 35-летний мужчина с телесными повреждениями.

Участковый выяснил, что травму пострадавшему нанес знакомый. Полицейский задержал его и доставил в отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств. Мужчина 1990 года рождения признался в содеянном.

– С потерпевшим у него возник конфликт, переросший в драку. Злоумышленник начал бить знакомого руками, что привело к закрытому перелому плеча потерпевшего, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время по данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Фигурант отпущен под обязательство о явке.