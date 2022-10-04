В Тюмени общественники вернули домой 25 ошибочно призванных на службу мужчин. Фото - ОНФ.

В Тюмени общественники вернули домой 25 ошибочно призванных на службу мужчин. За две недели региональное отделение ОНФ приняло 1 355 соответствующих обращений.

– К нам обратился мужчина с гипертонией и сахарным диабетом. В военкомате медицинские документы рассматривать не стали. Мы отстояли права горожанина, – сообщили общественники.

В таких случаях они пишут заявление в военкомат о проведении медкомиссии и прилагают документы с подтверждением диагноза.

А еще к ним обратилась многодетная семья – их единственного кормильца призвали на службу. Жена беременна, всего у них четверо детей. Мужчину также вернули домой, собрав нужные документы (свидетельства о рождении) и настояв на получении отсрочки.