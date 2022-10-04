В Тюмени стоит запах гари. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени стоит запах гари. Вонь чувствуют люди в разных районах областного центра.

В региональной диспетчерской службе лесного хозяйства пояснили, что в настоящее время на территории области действуют четыре лесных пожара – в Вагайском, Тюменском, Уватском и Тобольском районах. Именно по этой причине неприятный характерный запах появился в городе.

– В настоящее время все силы и средства направлены на скорейшую локализацию и ликвидацию огня. Специалисты Тюменской авиабазы помогают тушить ландшафтный пожар, который бушует в Тюменском районе. Появление дыма и запаха гари на территории областной столицы связано с направлением ветра, – уточнили в ведомстве.