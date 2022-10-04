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Общество4 октября 2022 11:58

В Тюмени стоит запах гари

Вонь чувствуют люди из разных районов областного центра
Станислав Дейнеко
В Тюмени стоит запах гари.

В Тюмени стоит запах гари.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени стоит запах гари. Вонь чувствуют люди в разных районах областного центра.

В региональной диспетчерской службе лесного хозяйства пояснили, что в настоящее время на территории области действуют четыре лесных пожара – в Вагайском, Тюменском, Уватском и Тобольском районах. Именно по этой причине неприятный характерный запах появился в городе.

– В настоящее время все силы и средства направлены на скорейшую локализацию и ликвидацию огня. Специалисты Тюменской авиабазы помогают тушить ландшафтный пожар, который бушует в Тюменском районе. Появление дыма и запаха гари на территории областной столицы связано с направлением ветра, – уточнили в ведомстве.