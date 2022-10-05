Тюменка ранила ножом любимого в ходе бытовой ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Тюменского района поступило сообщение из больницы о том, что к ним привезли 31-летнего жителя села Салаирка. У него ножевое ранение.

Участковый узнал, что ранение потерпевшему нанесла его сожительница – 34-летняя ранее судимая безработная жительница областной столицы. Она сообщила, что выпивала с любимым, а потом поссорилась с ним.

– Не найдя других аргументов, женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им возлюбленного в грудь, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Задержанной избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.