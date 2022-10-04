В Тюмени появились улицы Хрущева и Иванова. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени утверждены новые названия нескольких улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Улицам дали имена почетных жителей Тюмени: Александра Хрущева, Михаила Иванова, Прасковьи Бухаровой, Николая Рыбалова и Юрия Шешукова. «За» такое решение выступили 92 человека из 112, принявших участие в тематическом опросе на портале «Я решаю!».

А еще в областной столице появится улица имени Сергея Свиридова. Он участвовал в боях в Афганистане, был там тяжело ранен, но продолжал сражаться, прикрывая отход товарищей. Погиб на поле боя. Из 108 проголосовавших на портале «Я решаю!» по поводу такого наименования 93 высказались за.

– Сергей Свиридов жил на Лесобазе, учился в школе № 28 (сейчас – № 67). Там уже установлены мемориальная доска и парта героя, – сообщила представительница совета ТОС Альбина Селезнева.