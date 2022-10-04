В Тюмени 4 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 416 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 4 октября 2022 года увеличилось на 416. Всего с начала пандемии ковид подхватили 241 107 человек.

По состоянию на 4 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 038 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 179,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 76 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в девяти субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 45 437 человек, или на 28,7% больше в сравнении с 3 октября 2022 года. Выявлено 21 687 новых случаев. Умерли за сутки 107 человек.