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Общество4 октября 2022 8:25

В Тобольске ждут приезда Нарышкина и Фалькова

Они примут участие в Первом национальном форуме преподавателей истории 7 октября
Денис Михайлов
В Тобольске ждут приезда Нарышкина и Фалькова. Фото - "Музей-Заповедник Тобольский" в ВК.

В Тобольске ждут приезда Нарышкина и Фалькова. Фото - "Музей-Заповедник Тобольский" в ВК.

В Тобольске ждут приезда председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Они примут участие в Первом национальном форуме преподавателей истории 7 октября.

Также в мероприятии могут участвовать председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский и директор Института российской истории РАН Юрий Петров, а еще представители различных вузов.

В первой половине дня на круглом столе состоится обсуждение концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки. Основное мероприятие – расширенное заседание Экспертного совета по развитию исторического образования при Минобрнауки России – состоится с 13.00 до15.00 в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике.