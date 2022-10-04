ОКБ №2 в Тюмени отремонтируют и оснастят современным оборудованием. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

ОКБ № 2 в Тюмени отремонтируют и оснастят современным оборудованием. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор, который принял соответствующее решение на рабочем совещании с руководством областной больницы.

– Реконструкцию будем делать поэтапно, чтобы не останавливать работу отделений, – пояснил глава области в социальных сетях.

Стоит отметить, что в Тюменскую областную клиническую больницу № 2 обращаются жители со всех районов региона. Каждый год ее пациентами становятся 320 тысяч человек. Для сравнения – это в три раза больше, чем население Тобольска.

– Одно из важнейших направлений работы ОКБ № 2 – оказание неотложной медицинской помощи. Пациентов сюда при необходимости доставляют даже по воздуху – на территории больницы есть вертолетная площадка. Дальнейшему развитию здравоохранения в регионе продолжим уделять самое пристальное внимание, – заявил Моор.