Дело Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени, направлено в Верховный суд РФ. Фото: Ольга Крыльцова

Уголовное дело в отношении Виталия Бережного, которого обвиняют в жестоком убийстве и изнасиловании 8-летней Насти Муравьевой в Тюмени, направлено в Верховный суд Российской Федерации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

– Тюменский областной суд направил дело для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела, – кратко пояснили в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что Тюменский областной суд наберет новых присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела в отношении Бережного. Прежний состав распустили: кто-то слил в интернет вердикт.

Присяжные нарушили тайну совещательной комнаты. Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. В средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах появилась информация о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашен не был.