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Происшествия4 октября 2022 6:49

В Тюменской области женщина хотела напугать бывшего сожителя и 14 раз ударила его ножом

От полученных травм потерпевший скончался на месте
Павел Посевин
В Тюменской области женщина хотел напугать бывшего сожителя и 14 раз ударила его ножом.

В Тюменской области женщина хотел напугать бывшего сожителя и 14 раз ударила его ножом.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольском районе суд вынес приговор 48-летней женщине, которая убила экс-любимого. Женщина отсидит восемь лет в исправительной колонии общего режима, а еще выплатит 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 мая 2022 года в одной из квартир в поселке Надцы. Сельчанка поссорилась с бывшим сожителем, который был пьян.

– Она схватила кухонный нож и не меньше 14 раз ударила им в жизненно важные органы потерпевшего. После этого женщина взяла деревянный брусок и ударила им по голове оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В судебном заседании подсудимая вину так и не признала. Женщина заявила, что взяла нож, замахнулась и ударила в запястье – просто хотела напугать бывшего сожителя.