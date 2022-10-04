Тюменцы могут поступить на учебу в образовательные организации ФСБ. Кандидатами могут стать россияне от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу в армии и окончившие 11 классов школы.

Во время обучения курсанты состоят на полном государственном обеспечении. После окончания 1 курса они заключают контракт о прохождении военной службы и получают ежемесячное денежное содержание.

Кстати, период обучения засчитывается в срок военной службы. Выпускникам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, присваивается воинское звание, выдается диплом государственного образца, также гарантировано трудоустройство.

Контактный телефон: 8 (3452) 29-26-24, email: fsb-ok@yandex.ru.