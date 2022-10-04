В Тобольске осудили адвоката, который избил в гостинице следователя. Фото: Ольга Крыльцова

В Тобольске осудили 43-летнего адвоката Вадима Силина, который избил в гостинице следователя. Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

– Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью. Назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы. Кроме того, удовлетворен заявленный гражданский иск в размере полумиллиона рублей в счет компенсации морального вреда, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Напомним, по версии следствия, в одну из ноябрьских ночей 2021 года Силин находился в номере гостиницы Тобольска, где поссорился со следователем регионального управления МВД. Он несколько раз ударил его по голове. Мужчина был госпитализирован.