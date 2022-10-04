В школе № 8 в Ишиме прошла профориентационная игротека Конструктория Pro. Фото предоставлено "КП".

30 сентября на площадке средней школы № 8 города Ишима прошла профориентационная игротека «Конструктория Pro».

На входе все участники мероприятия получили специальные карты-путеводители, по которым они могли провести внутренний аудит своих сильных и слабых сторон, а также узнать, какие навыки необходимы для работы по разным профессиональным направлениям.

Фото предоставлено "КП".

– Для получения и закрепления гибкого навыка требуется достаточно долгий период – от нескольких недель до нескольких месяцев. Причина в том, что soft skills напрямую связаны с нашим мышлением, образом жизни и привычками, изменение которых как раз и требует времени. Поэтому так важно немного подтолкнуть подростков задуматься об этом как можно раньше, дать им информацию, которая станет важной точкой в векторе их дальнейшего развития, – отмечает организатор игротеки, руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

Любая профессия состоит из набора навыков, которые можно развивать играми, в том числе конструкторами. Каждый конструктор направлен на развитие не одного, а целой группы навыков. Самыми востребованными у ишимских учеников стали три конструктора: японский конструктор LaQ, развивающий математическое и творческое мышление; деревянные брусочки, развивающие за счет отсутствия соединений пространственное мышление и фантазию; электронный конструктор «Знаток», позволяющий освоить сложные технические и физические задачи в игровой форме.

Фото предоставлено "КП".

Игровая часть «Конструктории Pro» была дополнена лекцией об актуальности рабочих и инженерных специальностей. Вместе с профориентологом Екатериной Семеновой школьники изучили учебные заведения области и разобрали примерный план действий для успешного поступления.

– Мы с ребятами рассматривали вариант поступления в вуз двумя разными стратегиями – через колледж и через одиннадцатый класс. Также мы разобрали, как легко можно подтянуть средний балл и на что сделать акцент уже сейчас, – рассказала Екатерина Семенова.