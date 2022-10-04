На пожарище в Тобольске нашли труп женщины. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В доме на улице Зеленой в деревне Медведчикова Тобольского района в огне погибла 85-летняя женщина. Трагедия произошла в одной из квартир двухквартирного жилого дома.

В момент, когда спасатели явились по вызову, жилплощадь уже была охвачена огнем. В ходе тушения пожара сотрудники противопожарной службы нашли тело пожилой женщины без признаков жизни.

– Работники скорой помощи подтвердили биологическую смерть. Пожар был ликвидирован на площади 21 квадратный метр. К его тушению привлекали 9 человек личного состава и 4 единицы техники, – сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом по городу Тобольску проводится доследственная проверка. Сотрудники ведомства установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Они осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначено проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.