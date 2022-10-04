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Общество4 октября 2022 5:20

Осенний призыв в армию в Тюменской области продлится до 31 декабря 2022 года

Губернатор региона Александр Моор подписал соответствующее распоряжение
Станислав Дейнеко
Осенний призыв в армию в Тюменской области продлится до 31 декабря 2022 года.

Осенний призыв в армию в Тюменской области продлится до 31 декабря 2022 года.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Осенний призыв в армию в Тюменской области начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря 2022 года. Губернатор региона Александр Моор подписал соответствующее распоряжение.

В комиссию для обеспечения призыва входят губернатор, врачи, главный военком и полицейские. Главы муниципалитетов будут помогать доставлять тюменцев на призывные комиссии и организовывать проводы.

Врачам следует своевременно следить за прохождением призывниками медицинских комиссий, проверять наличие необходимых прививок и тестировать призывников на коронавирус. Военкомат будет работать с полицией в случаях уклонения молодых людей от службы.