Осенний призыв в армию в Тюменской области продлится до 31 декабря 2022 года. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Осенний призыв в армию в Тюменской области начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря 2022 года. Губернатор региона Александр Моор подписал соответствующее распоряжение.

В комиссию для обеспечения призыва входят губернатор, врачи, главный военком и полицейские. Главы муниципалитетов будут помогать доставлять тюменцев на призывные комиссии и организовывать проводы.

Врачам следует своевременно следить за прохождением призывниками медицинских комиссий, проверять наличие необходимых прививок и тестировать призывников на коронавирус. Военкомат будет работать с полицией в случаях уклонения молодых людей от службы.