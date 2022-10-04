Аэропорт Рощино в Тюмени реконструируют за 8 млрд рублей до 2027 года – проект. Фото - Департамент экономики Тюменской области.

В Тюмени намерены сильно обновить аэропорт Рощино. Местный департамент экономики уже обнародовал проект реконструкции.

Работы над преображением воздушной гавани обойдутся городскому бюджету в 8 миллиардов рублей. Подрядчик, с которым власти определятся в ноябре, должен будет завершить реконструкцию до 31 октября 2026 года.

Работы разделят на три этапа: демонтировать здание должны до февраля следующего года, потом начнется подготовка к строительно-монтажным работам.

Кстати, в 2021 году в Рощино обслужили 2,2 миллиона человек – прилетающих и улетающих.