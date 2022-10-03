Завод ферросплавов в Тюмени продают за 1,2 млрд рублей. Фото: c cайта 2ГИС

Завод ферросплавов в Тюмени продают за 1,2 млрд рублей. Новое производство тут должны запустить в 2024 году.

Помещения объекта продажи, которые занимают общую площадь около 23 тысяч квадратных метров, находятся на улице Раневской, 20. Ранее им владела компания «Сибкомплектмонтажналадка», которую признали банкротом.

На территории предприятия расположены административно-производственные строения, есть котельная, склад, трансформаторная подстанция и многое другое.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что торговый центр «Матрица» в Тюмени, который находится на улице Пермякова, подорожал на 42 млн рублей. Теперь цена здания составляет 299 миллионов.

Из информации, размещенной на одном из сайтов объявлений о продаже недвижимости, следует, что объект возвели девять лет назад – в 2013 году. Автор поясняет, что здание можно использовать как торговый центр, банк, фитнес-центр или многофункциональный центр.