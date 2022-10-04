Тюменка ограбила кафе, чтобы быстрее выплатить кредит

Тюменка ограбила кафе, чтобы быстрее оплатить кредит. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тюмени обратился директор кафе, которое находится в центре города. Он сообщил, что ночью кто-то похитил из кассы 20 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, после чего задержали ранее не судимую 28-летнюю девушку. Безработная горожанка рассказала, что ранее работала администратором в этом заведении. После увольнения она обнаружила у себя ключи от входной двери заведения и решила воспользоваться ими.

– Дождавшись, когда кафе закроется, злоумышленница вечером проникла в помещение и похитила деньги. Свой поступок девушка объяснила тем, что хотела побыстрее выплатить кредит, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Следователем отдела полиции в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.