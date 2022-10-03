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Происшествия3 октября 2022 12:23

В Тюмени домработница украла дорогие вещи нанимателей

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
В Тюмени домработница украла дорогие вещи нанимателей.

В Тюмени домработница украла дорогие вещи нанимателей.

Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции города Тюмени обратилась 41-летняя горожанка. Местная жительница заявила, что из ее квартиры украли имущество на сумму более ста тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – безработную жительницу областного центра 1984 года рождения. Задержанная рассказала, что целый месяц на основании устного договора подрабатывала домбработницей в жилище заявительницы. В ее гардеробной злоумышленница увидела большое количество дорогой брендированной одежды.

– Во время нескольких посещений квартиры она складывала в сумку и похищала вещи нанимателей. В ходе обыска дома подозреваемой всё похищенное изъято и вскоре будет возвращено законным владельцам, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Следователем отдела полиции в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде.