Ученики тюменской школы №40 передали вещи для детей из малообеспеченных семей. Фото предоставлено "КП".

Ученики тюменской школы № 40 передали вещи для детей из малообеспеченных семей. Подобная акция, организаторами которой является региональное отделение Российского детского фонда, проходит уже не первый раз.

– Это долгосрочная программа по сбору и передаче в территории детских вещей призвана помочь малообеспеченным семьям сельских территорий юга Тюменской области, – пояснили представители регионального отделения фонда.

Фото предоставлено "КП".

По их словам, самими активными участниками программы стали учащиеся школы № 40 города Тюмени. Собранные вещи (детская одежда, обувь, школьные принадлежности и прочее) в этот раз направили семьям Омутинского района, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Их передали сегодня, 3 октября, представителям АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское». В самое ближайшее время центр организует благотворительную ярмарку, где все нуждающиеся смогут подобрать всё, что им необходимо.

– Выражаем огромную благодарность ученикам, родителям и педагогическому коллективу школы № 40. Надеемся, что для юных благотворителей забота о ближнем станет обычной и естественной потребностью, – отметили в отделении фонда.

По словам завуча школы №40 Екатерины Госсен, поддержка и помощь тем, кто попал в беду, уже давно стали своеобразной визиткой учебного заведения. И действительно – «Ёлка желаний», «Будем учиться вместе!», «Портфель первоклассника», «Эстафета добра» – эти акции известны не только в Тюмени, но и во всем регионе. Благодаря сотрудничеству с Тюменским отделением Российского детского фонда помощь школы стала адресной и приходила в конкретную нуждающуюся семью.

– На этой неделе мы открыли новый этап «Эстафеты добра»! Каждая семья знает, как быстро растут дети. Прошло только полгода, а рукава коротки, ботинки малы, брюки выглядят как шорты. А ведь в этих вещах, может быть, кто-то очень нуждается! Мы (учителя, родители, школьный «Президентский совет») объявили сбор вещей, из которых выросли. Единственное требование – вещи должны быть чистыми! – говорит Госсен.

Она отметила, что участниками акции стало более двухсот семей. Ребята организовали возле входа в школу пункт приема, дежурили двое суток с 8.00 до 18.00, сменяя друг друга. Кстати, все вещи прошли сортировку. Ребята сортировали их по размерам, отдельно разбирали вещи для мальчиков и девочек, тщательно проверяли и поковали зимние вещи и обувь. Все было упаковано в «фирменные» пакеты с наклейками акции.

– Желающих поучаствовать в сборе, сортировке, упаковке было хоть отбавляй! Мы не первый раз организуем такую акцию, и верим, что наши подарки очень ждут в самых отдалённых деревнях и сёлах Тюменской области. И, конечно, без поддержки нашего директора Пилецкой Ольги Александровны вряд ли получилось бы реализовать нашу идею, – сообщила завуч, добавив, что инициаторами и координаторами акции стали члены Президентского Совета школы под руководством Селивёрстова Вадима Сергеевича.