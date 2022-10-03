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Общество3 октября 2022 12:11

Проект «Конструктория Pro» поможет тюменским школьникам прокачать навыки, необходимые для будущих профессий

Это поможет ребятам при выборе сферы деятельности
Марина Прохорова
«Конструктория Pro», с. Борки, 28 сентября 2022 года

«Конструктория Pro», с. Борки, 28 сентября 2022 года

Согласно статистике, в 2022 году в России можно обучиться на 2 500 профессий, которые преподают в пятистах вузах и тысяче ссузов. Всего же в мире существует около 50 000 профессий, ежегодно еще 500 новых профессий появляется и примерно столько же исчезает!

По оценкам ведущих профессиональных изданий, 66% профессий исчезнет в ближайшие 20 лет. Поэтому 80% детей, которые сейчас ходят в детский сад, будут работать по профессиям, которых еще не существует: мир меняется настолько быстро, что профессиональное образование за ним просто не успевает. Многие эксперты бьются над проблемой, чему же учить детей? И тюменцы, благодаря проекту «Создавая будущее», получили один из эффективных инструментов.

– Раз мы не можем раз и навсегда чему-то профессиональному научить, мы можем развить то, что, в отличие от быстро меняющихся профессий, останется востребованным, – это навыки. Для этого мы придумали проект «Конструктория Pro», в рамках которого школьники могут найти свое профессиональное направление и прокачать нужные навыки к ним. А главное, понять методику выбора сферы деятельности не просто по принципу «я хочу», «это вроде интересно», «родители сказали», «должно получиться», а по педагогическим принципам «мне интересно», «я умею и могу», «это полезно для общества», «этим я готов заниматься 24 часа в сутки», – рассказывает автор проекта Елена Кашкарова.

«Конструктория Pro», с. Борки, 28 сентября 2022 года

«Конструктория Pro», с. Борки, 28 сентября 2022 года

Объясняют это организаторы «Конструктории Pro» тем, что профессии состоят из навыков, прямо как в играх, и играми можно их прокачать. А конструкторы – лучшая игровая платформа для обучения. Каждый конструктор направлен на развитие не одного навыка, а группы, подробнее с ними можно ознакомиться в специальных картах скилов, которые выдаются школьникам. Это уникальная разработка команды.

– Современные дети хотят всё и сразу, но в этом и состоит сложность современной педагогики – не поддаться искушению и всё разжевать. До многих вещей, особенно профессиональных, нужно дойти самим, пробовать, ошибаться, набивать шишки и делать свои выводы. Ценность этого опыта является основой мировоззрения. Вот и наша карта на мероприятии является не просто путевкой в выбор профессий, а маршрутным листом с путем для дальнейших действий, который каждый должен пройти сам, – рассказывает Елена Кашкарова. – Информации много, но благодаря карте можно разобраться в принципах выбора профессии и, что еще важнее, прокачать навыки не только на мероприятии, но и после. Нашу раздатку можно почитать и дома. В ней также указан перечень лучших книг для прокачки навыков. Это не учебники, а книги, изменяющие представление о сложных вещях. Написаны они понятным языком и почти все стали мировыми бестселлерами. Комплект данных книг мы дарим библиотеке каждого из районов Тюменской области.

Первое этой осенью мероприятие прошло в школе в Борках. На очереди поездка в Ишим.