Проект «Конструктория Pro» поможет тюменским школьникам прокачать навыки, необходимые для будущих профессий

«Конструктория Pro», с. Борки, 28 сентября 2022 года

Согласно статистике, в 2022 году в России можно обучиться на 2 500 профессий, которые преподают в пятистах вузах и тысяче ссузов. Всего же в мире существует около 50 000 профессий, ежегодно еще 500 новых профессий появляется и примерно столько же исчезает!

По оценкам ведущих профессиональных изданий, 66% профессий исчезнет в ближайшие 20 лет. Поэтому 80% детей, которые сейчас ходят в детский сад, будут работать по профессиям, которых еще не существует: мир меняется настолько быстро, что профессиональное образование за ним просто не успевает. Многие эксперты бьются над проблемой, чему же учить детей? И тюменцы, благодаря проекту «Создавая будущее», получили один из эффективных инструментов.

– Раз мы не можем раз и навсегда чему-то профессиональному научить, мы можем развить то, что, в отличие от быстро меняющихся профессий, останется востребованным, – это навыки. Для этого мы придумали проект «Конструктория Pro», в рамках которого школьники могут найти свое профессиональное направление и прокачать нужные навыки к ним. А главное, понять методику выбора сферы деятельности не просто по принципу «я хочу», «это вроде интересно», «родители сказали», «должно получиться», а по педагогическим принципам «мне интересно», «я умею и могу», «это полезно для общества», «этим я готов заниматься 24 часа в сутки», – рассказывает автор проекта Елена Кашкарова.

«Конструктория Pro», с. Борки, 28 сентября 2022 года

Объясняют это организаторы «Конструктории Pro» тем, что профессии состоят из навыков, прямо как в играх, и играми можно их прокачать. А конструкторы – лучшая игровая платформа для обучения. Каждый конструктор направлен на развитие не одного навыка, а группы, подробнее с ними можно ознакомиться в специальных картах скилов, которые выдаются школьникам. Это уникальная разработка команды.

– Современные дети хотят всё и сразу, но в этом и состоит сложность современной педагогики – не поддаться искушению и всё разжевать. До многих вещей, особенно профессиональных, нужно дойти самим, пробовать, ошибаться, набивать шишки и делать свои выводы. Ценность этого опыта является основой мировоззрения. Вот и наша карта на мероприятии является не просто путевкой в выбор профессий, а маршрутным листом с путем для дальнейших действий, который каждый должен пройти сам, – рассказывает Елена Кашкарова. – Информации много, но благодаря карте можно разобраться в принципах выбора профессии и, что еще важнее, прокачать навыки не только на мероприятии, но и после. Нашу раздатку можно почитать и дома. В ней также указан перечень лучших книг для прокачки навыков. Это не учебники, а книги, изменяющие представление о сложных вещях. Написаны они понятным языком и почти все стали мировыми бестселлерами. Комплект данных книг мы дарим библиотеке каждого из районов Тюменской области.

Первое этой осенью мероприятие прошло в школе в Борках. На очереди поездка в Ишим.