Более половины жителей Тюменской области регулярно занимаются спортом

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более половины жителей Тюменской области регулярно занимаются физкультурой и спортом, а это 56,8%, или 814 078 человек. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Список самых популярных видов спорта выглядит следующим образом:

- волейбол (58% мужчин, 42% женщин);

- футбол (91% мужчин, 9% женщин);

- баскетбол (61% мужчин, 39% женщин);

- лыжные гонки (55% мужчин, 45% женщин);

- легкая атлетика (49% мужчин, 51% женщин);

- дартс (48% мужчин, 52% женщин);

- шахматы (60% мужчин, 40% женщин);

- плавание (50% мужчин, 50% женщин);

- северная/скандинавская ходьба (8% мужчин, 92% женщин);

- рыболовный спорт (72% мужчин, 28% женщин).

Напоминаем, что 1 октября в Тюмени прошел турнир по тхэквондо ВТФ памяти Героя РФ и бывшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, которого убили в 2016 году члены незаконного вооруженного формирования под селом Сергокала в Дагестане. Расправу над мужчиной боевики сняли на видео. Перед смертью Магомед обратился к своим товарищам по оружию, сказав: «Работайте, братья».