В Тобольске сестра оплатила проезд 9-летнего брата, которого хотела высадить кондуктор

В Тобольске сестра оплатила проезд 9-летнего брата, которого хотел высадить кондуктор. Фото: Архив "КП"

В Тобольске сестра оплатила проезд 9-летнему брату, которого хотела высадить кондуктор. Оплата у мальчика не проходила, но потом деньги все же списались.

Подробнее о ситуации рассказала мама мальчика Юлия Крохалева: «Дети ехали со школы, у каждого своя карта. Кондуктор сказал сыну, что оплата не проходит, мы тебя высадим на следующей остановке либо пусть сестра за тебя платит. Дочь оплатила проезд за него. А вечером сняли деньги с карты сына за проезд».

Женщина возмущена: почему в общественном транспорте не работают как следует терминалы и, собственно, почему кондуктор хотела высадить ее сына. Как мы помним, детей сейчас нельзя высаживать из автобусов, в противном случае кондуктор может за это ответить.

Местные жители рассказывают, что подобные ситуации имеют место быть: «Моего брата высадили, я позвонила в ПАТП, всё высказала, на что мне ответили, что кондуктор не имеет право высадить ребенка, мол, поговорите с ребенком, скажите, что в подобных случаях пусть не выходит и спокойно едет. Я пояснила, что спокойно доехать у ребенка не выйдет, так как кондукторши в основном грубиянки».

В ТПАТП ответили на недовольство горожанки, заявив, что по вопросу оплаты можно обратиться по телефону 8-800-302-13-77. В компании также пообещали найти кондуктора и провести с ней разъяснительную беседу. А еще там извинились за такую ситуацию.

– Оператором автоматизированной системы оплаты проезда на городских маршрутах является АО «Тюменская транспортная система», а это отличное от ТПАТП юридическое лицо. Наше предприятие не осуществляет в данной компании действий по управлению, не имеет полномочий по оказанию технической и консультативной помощи или регулированию финансовых движений в системе оплаты, – также сообщили в компании.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени произошел вопиющий случай: кондуктор пыталась выгнать из автобуса мальчика, несмотря на то что в России действует закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. К тому же ребенок вовсе не был против оплатить поездку, однако женщина пыталась взять плату и за маленький самокат, который был при юном пассажире. Дело дошло до того, что работник автобусного парка обозвала школьника уродом.