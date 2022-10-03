В Тюмени до 1 мая 2023 года законсервируют фонтаны. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени до 1 мая 2023 года законсервируют фонтаны. Об этом сообщили в городской администрации.

– Срок на подготовку к зиме трех фонтанов Ленинского административного округа, расположенных в сквере Ветеранов Энергетики, Корабельном сквере и на бульваре Гостеприимства, отведен до 15 октября. В Центральном округе уже отключены все восемь фонтанов, в Восточном – шесть, – поделился информацией начальник производственно-технического отдела службы заказчика по благоустройству ЛАО Евгений Чемагин.

В Калининском округе тоже на время прощаются с брызгами фонтанов. Сооружения находятся у дома № 15 на Червишевскому Тракте, в Комсомольском сквере и на аллее Молодоженов. Там сливают воду, чистят дно и стенки чаши, разбирают насосы, форсунки и продувают трубопровод.

Для защиты чаши фонтана на аллее Молодоженов традиционно будет установлен деревянный настил. Такое покрытие защитит все подобные фонтаны города от осенней листвы и снега.