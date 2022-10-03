В Тюмени 3 октября 2022 года коронавирусом заболели еще 537 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 октября 2022 года увеличилось на 537. Всего с начала пандемии ковид подхватил 240 691 человек.

По состоянию на 3 октября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 088 и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 21,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 18 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 54 регионах страны.

Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ. Выздоровели за сутки 35 294 человека, это на 24,9% меньше в сравнении со 2 октября 2022 года. Выявлено 24 158 новых случаев. Умер за сутки 91 человек.