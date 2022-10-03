В Вагайском районе определились с новым главой. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Вагайском районе определились с новым главой. Им стал Сергей Сидоренко.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили, что Сергея Михайловича избрали на пост единогласно на заседании районной думы. Конкурсную комиссию возглавлял первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов.

Губернатор поблагодарил ранее возглавлявшего Вагайский район Рамая Сунгатулина за безупречную двадцатилетнюю работу главой администрации.

– Желаю Сергею Михайловичу успехов и плодотворной работы на благо местных жителей, – отметил Александр Моор в социальных сетях.