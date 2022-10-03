В Ишиме в третий раз прошел Семейный чемпионат по собиранию пазлов. Фото предоставлено "КП".

Уже в третий раз в Ишиме прошел семейный чемпионат по собиранию пазлов. На мероприятие зарегистрировались 60 семей с детьми в возрасте от 5 до 10 лет.

Задача команды, в которую входят мама, папа и ребенок, – собрать пазл быстрее остальных. По итогам сборки определяются 3 победителя, которые первыми справились с заданием. Пазлы, которые собирают участники, уникальны – они изготавливаются специально для чемпионата с региональной тематикой. В этом году темой пазлов стали народные ремесла Тюменской области.

– Быстрее всего ишимские семьи справились с пазлом, на котором был изображен тюменский ковёр. Многие участники отмечали, что такие ковры для них хорошо знакомы, ведь они были обязательной частью интерьера в домах у бабушек, – рассказала Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

Фото предоставлено "КП".

По результатам соревнований призовые места распределились следующим образом:

категория 5-6 лет (пазл из 120 деталей):

1 место – семья Лавровых, 26 мин. 48 сек.

2 место – семья Рыженко, 29 мин. 24 сек.

3 место – семья Токаревых, 36 мин. 45 сек.;

категория 7-8 лет (пазл из 140 деталей):

1 место – семья Пономаревых, 27 мин. 42 сек.

2 место – семья Нисковских, 29 мин. 34 сек.

3 место – семья Кеньк, 42 мин 52 сек.;

категория 9-10 лет (пазл из 160 деталей):

1 место – семья Шишигиных, 46 мин. 33 сек.

2 место – семья Токаревых, 48 мин. 33 сек.

3 место – семья Никифоровых, 49 мин. 53 сек.

В течение всего чемпионата для участников работали мастер-классы по изготовлению оригами, можно было принять участие в благотворительной экологической акции «Добрая крышечка» и обменяться книгами в книжном обменнике.