В Тюменской области рыбаки нашли огромный зуб мамонта

В Тюменской области рыбаки нашли зуб мамонта. Фото: Скриншот с видео

В Тюменской области рыбаки нашли зуб мамонта. Мужчин попросили передать находку в один из музеев областного центра. Из информации, предоставленной местными жителями, следует, что они ловили рыбу на реке Иртыш.

Многие засомневались, что то, что любители рыбалки показывают на видео (его выложили в группу «Рыбалка в Тюменской области» в социальной сети «ВКонтакте»), действительно является зубом мамонта. Однако мужчины подтверждают: «Знаем, так как интересная и увлекательная тема. Вы загуглите для интереса тоже – такие забавные экземпляры откапывают. Мы сейчас рыбу ловим, а до нас зверюги когда-то с хоботами и в шерсти бродили по этим местам».

Один из комментаторов тоже заявил, что это точно то, о чем говорят тюменцы: «Мамонт однозначно, находил такой же зуб на Иртыше, свозил в музей, сказали – мамонт».

«Ого! А если копнуть поглубже... Может, что и интереснее будет на дне Иртыша. Или по дну как-нибудь водолазами пошарить»; «Отдайте в какой-нибудь музей. В Тюмени возле Вечного огня, там есть мамонты, может, туда? Они всё равно какие положено экспертизы, я думаю, будут делать», – пишут местные жители.

Ранее «Комсомольская правда» – Ямал» писала, что в Ямальском районе местные жители нашли останки мамонта. Фрагменты скелета с мягкими тканями вымершего животного лежали на берегу озера Печевалавато в окрестностях села Сеяха, – голова, рёбра, а также фрагменты ступней, мяса и шкуры. По предварительной информации от ученых, это молодая особь. Возраст находки предстоит определить экспертам после ряда исследований.

Ученые предполагают, что в иле озера могли сохраниться остальные части скелета мамонта. Как пояснил директор Научного центра изучения Арктики, кандидат технических наук Дмитрий Фролов, экспертам предстоит зафиксировать их местоположение для дальнейших исследований.