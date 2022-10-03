В Тюмени открылся международный фестиваль «Ноль плюс»

На церемонию открытия фестиваля «Ноль плюс» в Тюмень приехал режиссер фильма «Ёлки-8». Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

На церемонию открытия IX международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс» в Тюмень приехал режиссер фильма «Ёлки-8». Антон Богданов встретился с местными жителями и ответил на их вопросы.

– «Ноль Плюс» стал неотъемлемой частью культурной повестки Тюменской области. Нам очень повезло, что именно здесь проходит такое уникальное событие. Местные жители могут первыми смотреть доброе кино, встречаться с авторами фильмов и мультфильмов, членами жюри, а также общаться с режиссерами и хореографами, – рассказал мэр города Руслан Кухарук.

Градоначальник заявил, что каждый сможет поучаствовать в кинофестивале. Для этого нужно всего лишь скачать приложение «Ноль Плюс» https://нольплюс.рф/, получить свободный доступ ко всему контенту и проголосовать за лучший фильм.