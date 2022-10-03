Сахар в Тюмени вырос в цене на 25%. Фото: архив "КП"

Сахар в Тюмени подорожал на 25%. Если же говорить о ценах в общем, то они повысились на 7,6%, если сравнивать с декабрем 2021 года.

По данным Тюменьстата, стоимость продовольственных товаров выросла на 9,1%, непродовольственных – на 5,3%. Что касается тарифов нa различные услуги нaселению, то они поднялись на 8,8%.

Больше всего подорожал сахар, далее – сладости (на 21%), сразу за ними – сливочное масло (на 14,9%), рыбные изделия (на 14,8%) и хлебная продукция (на 12,8%). А вот овощи и фрукты, наоборот, стали дешевле (на 10%), снизилась цена и на яйца (на 13,5%).

Алкоголь подорожал на 12%, сигареты – на 5,2%, повысились цены и на бытовую химию (на 17%), на ткани (14,5%). Дизельное топливо выросло в стоимости на 3,3%, бензин – на 1,5%.