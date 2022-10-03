ТЦ «Матрица» в Тюмени подорожал на 42 млн рублей. Фото: c cайта 2ГИС

Торговый центр «Матрица» в Тюмени, который находится на улице Пермякова, подорожал на 42 млн рублей. Теперь цена здания составляет 299 миллионов.

Из информации, размещенной на одном из сайтов объявлений о продаже недвижимости, следует, что объект возвели девять лет назад – в 2013 году. Автор поясняет, что здание можно использовать как торговый центр, банк, фитнес-центр или многофункциональный центр.

Общая площадь объекта составляет 4 436 квадратных метров, участок равен 0,48 гектара. Кстати, собственник готов продать ТЦ поэтапно. Посредник получит 10 млн рублей за помощь в заключении сделки.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в центре Тюмени за 22 миллиона рублей продают «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева» 1907 года постройки, который находится по адресу: ул. Республики, 29. Заявку на торги можно подать с 28 сентября по 11 ноября.

Отметим, что здание – памятник культурного наследия, о чем есть соответствующая запись в реестре. Его площадь составляет 552 кв. м, площадь земельного участка – 697 кв. м.