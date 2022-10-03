В ТюмГУ открылась программа для предпринимателей «Капитаны бизнеса». Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ".

В ТюмГУ благотворительный фонд поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» открыл программу по подготовке специалистов с предпринимательским мышлением и организаторскими способностями «Капитаны бизнеса». Первыми участниками этой программы стали 49 выпускников школ Тюменской области.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ".

Особенностью обучения на факультете является проектный подход. С первого курса студентов сопровождают преподаватели-практики, а развитие собственного бизнес-проекта и его воплощение в жизнь становится главной задачей обучающихся. Участники программы получают управленческие навыки и опыт работы с коллективом, учатся привлекать инвестиции и партнеров в свои проекты.

Программа «Капитаны бизнеса» фактически вводит молодого человека в предпринимательскую деятельность: студент исследуют рынок, определяет проблемы, разрабатывает бизнес-модели по созданию продукта, который данную проблему будет решать, и по результатам защищает проект.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ".

Обучение проводится через игровые технологии и систему клубов, серию практико-ориентированных модулей: «Лаборатория брендов», «Лаборатория проектов», «Start up», «Бизнес-идея», «Бизнес-пилот» и др., а также комплекс специальных мероприятий и мастер-классов.

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ".

Координатор программы «Капитаны бизнеса» в регионе Жарадат Арсимурзаева отметила: «Студенты получают фундаментальные знания не только в формате академических дисциплин – это лишь 30% программы. Другие 70% – это практико-ориентированные модули, включающие в себя такие формы, как воркшопы, мастер-классы и деловые игры. Очень большое внимание уделяем практике. Уже со второго семестра ребята начнут развивать собственные проекты под руководством опытных наставников – владельцев реального бизнеса. По итогам обучения студенты могут представить свой проект или готовый стартап по программе «Стартап как диплом».

Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ".

Большое внимание организаторы уделяют созданию здоровой среды без вредных привычек и патриотическому воспитанию. В программу входят и такие нетипичные для университета обязательные практики, как занятия карате или обучение логической игре с мировым именем «Го».

Студентка первого курса программы «Капитаны бизнеса» Каролина Атаханова поделилась: «Мне очень интересна предпринимательская деятельность, изучение нюансов общения, психологии, лидерства, умение вести дело. Люди, владеющие такими знаниями, очень сильные и всегда меня привлекали. Думаю, мне стоит еще много чего поменять в себе и в образе жизни, чтобы стать хорошим «капитаном», но я готова к этому стремиться и буду уверенно идти вперед».

Каролина Атаханова. Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ".

– Еще недавно я учился в Тюменском президентском кадетском училище, занимался строевой подготовкой и изучением военного дела. Но всегда мечтал создать что-то свое, применить свои предпринимательские способности на создание чего-то интересного, – рассказал студент 1 курса Платон Гаркуша. – Так я поступил в ТюмГУ и вступил в «Капитаны бизнеса». Этот образовательный трек дает мне возможность реализации себя, ведь я уже работаю среди перспективных молодых ребят и одновременно представляю собственные будущие проекты. На мой взгляд, «Капитаны бизнеса» – это не просто про создание проекта, а про людей, про сообщество единомышленников, которые работают в едином механизме для создания чего-то реально стоящего.

Платон Гаркуша. Фото: пресс-служба благотворительного фонда "КАПИТАНЫ".

Уточнить информацию о программе можно на сайте капитаны-россии.рф.