В Тюменской области за прошедшую неделю из пожаров спасли 8 человек. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю из пожаров спасли 8 человек. Всего произошло 62 возгорания.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 41 раз. Оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 25 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Не допускайте нарушений устройства и эксплуатации электроприборов, перегрузки электросетей. Не оставляйте детей дома без присмотра взрослых, напомните им основные правила пожарной безопасности и телефоны экстренных служб, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.