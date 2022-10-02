В Тюменской области за 8 месяцев подано больше 1,7 млн заявок в сфере недвижимости Фото: Юлия Кучеренко

Больше 1,7 миллионов заявлений на получение услуг в сфере недвижимости подано в тюменском регионе за восемь месяцев 2022 года.

В Управление Росреестра по Тюменской области и филиал Кадастровой палаты поступило 1 794 702 заявления о кадастровом учете, регистрации прав, запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. В аналогичном периоде 2021 года динамика составила 31,4%.

На учет и регистрацию недвижимости подано больше 233,7 тысяч, из них: на кадастровый учет - 24,8 тысяч заявлений, на регистрацию прав 191,6 тысяч, на оформление недвижимости по единой процедуре учета и регистрации – 17,3 тысяч. С января текущего года по август включительно в электронном виде в Управление поступило 125 тысяч заявлений.

Сейчас все услуги Росреестра переведены в электронный формат, что упрощает процедуры подачи документов и снижает финансовую нагрузку, исключает посещение офисов и сокращает сроки получения услуг.