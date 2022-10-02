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Общество2 октября 2022 16:01

Тюменцам объяснили почему коммунальные платежки могут отличаться

Работники коммунальных служб советуют тюменцам оплачивать все счета вовремя
Виктория Терина
Тюменцам объяснили почему коммунальные платежки могут отличаться

Тюменцам объяснили почему коммунальные платежки могут отличаться

Фото: Юлия Кучеренко

Работники коммунальных служб советуют тюменцам оплачивать все счета вовремя, чтобы не копить долги. Лучше это делать до 10 числа каждого месяца.

Есть два вида начислений коммунальных услуг: за текущий месяц (например, в сентябре за сентябрь) и за предыдущий (в октябре - за сентябрь). В первом случае начисления по нормативам потребления, то есть, когда не требуется ожидать показаний счетчиков, а второй случай практикуется, когда показания передаются в течение месяца или в сроки оплаты квитанции.

- Платежки в разных квартирах могут различаться. Это связано с жилищными и коммунальными услугами. На оплату влияет не только площадь жилья и количеством прописанных в нем людей. Здесь играет роль, установлен счетчик в квартире или нет. Но тут тоже есть нюансы: если в доме не установлена система ОРТ, то здесь будет фиксированная величина, а если в домах установлен общий прибор учета и индивидуальные счетчики, то жильцы будут платить по фактическому расходу - рассказал председатель Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александр Усов.

По его словам, стоит обращать внимание и на придомовую площадь: если двор большой, то затраты на его обслуживание будут выше. Установка видеонаблюдения, наличие лифта тоже влияют. Опять же, взносы на капремонт.