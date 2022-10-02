Тюменцам объяснили почему коммунальные платежки могут отличаться Фото: Юлия Кучеренко

Работники коммунальных служб советуют тюменцам оплачивать все счета вовремя, чтобы не копить долги. Лучше это делать до 10 числа каждого месяца.

Есть два вида начислений коммунальных услуг: за текущий месяц (например, в сентябре за сентябрь) и за предыдущий (в октябре - за сентябрь). В первом случае начисления по нормативам потребления, то есть, когда не требуется ожидать показаний счетчиков, а второй случай практикуется, когда показания передаются в течение месяца или в сроки оплаты квитанции.

- Платежки в разных квартирах могут различаться. Это связано с жилищными и коммунальными услугами. На оплату влияет не только площадь жилья и количеством прописанных в нем людей. Здесь играет роль, установлен счетчик в квартире или нет. Но тут тоже есть нюансы: если в доме не установлена система ОРТ, то здесь будет фиксированная величина, а если в домах установлен общий прибор учета и индивидуальные счетчики, то жильцы будут платить по фактическому расходу - рассказал председатель Ассоциации управляющих компаний Тюмени Александр Усов.

По его словам, стоит обращать внимание и на придомовую площадь: если двор большой, то затраты на его обслуживание будут выше. Установка видеонаблюдения, наличие лифта тоже влияют. Опять же, взносы на капремонт.