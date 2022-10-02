В Тюмени пройдет конкурс «Песни нашего двора» Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени пройдет конкурс «Песни нашего двора». Победители выступят на праздничном концерте. Уже стартовал прием заявок.

В конкурсе предусмотрены четыре номинации: «Голос Родины» (солдатские и патриотические, песни военных лет); «Модный ритм» для исполнителей дискотечных хитов, рэпа, рока, хип-хопа; «Лирика шансона» - авторские, дворовые, песни из кинофильмов; «Народный шлягер» - фольклор и современные ремиксы.

Участвовать могут певцы от 16 лет - солисты, дуэты, трио и т.д. В случае участия в нескольких номинациях нужно подать заявку на каждую из них. В жюри войдут деятели культуры и искусства, которые будут оценивать вокальное мастерство, сложность репертуара, артистизм, образ и т.д. по пятибалльной системе.

Прием заявок продлится до 27 октября по электронной почте: sma-t@mail.ru. Победители выступят в ДК «Поиск» на праздничной программе «В единстве великая сила», посвященной Дню народного единства.