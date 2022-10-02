В Тюмени стартуют пробежки по набережной с приглашенными гостями

Фото: телеграм-канал проекта "Разбег"

В Тюмени возобновились пробежки по набережной с приглашенными гостями. Осенний старт проекта «РазБег» собрал 20 человек. Присоединиться к разговорному бегу с пользой для бизнеса могут все желающие. Спортсменов с любой степенью подготовки ждут у «Конторы пароходства» по средам в 18 часов 50 минут.

- На каждую пробежку мы собираем компанию предпринимателей и приглашаем лидера мнений, чтобы поговорить с ним о спорте, бизнесе и жизни, получить заряд мотивации на новые проекты, - сообщил идейный вдохновитель и непосредственный участник «РазБега» Мурат Нурпеисов.

Участники бегут пятикилометровую дистанцию в спокойном темпе, каждую тренировку начинают разминкой и заканчивают энергичным танцем. За спортсмены следит врач, который бежит с самыми неподготовленными или новичками.

По словам Нурпеисова, проект позволяет общаться с единомышленниками в условиях, полезных для здоровья.