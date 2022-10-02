Тюменцы научатся ораторскому искусству

Фото: Мультицентр «Моя территория»

На следующей неделе, 11 октября, в Тюмени начнется вторая волна лаборатории публичных выступлений «Спичка». Участники научатся ораторскому мастерству, проработают телесные зажимы и узнают, как эффективно использовать голос на публичном выступлении. Прием заявок начался с 26 сентября и продлится до 9 октября.

Тюменцы пройдут образовательные интенсивы по ораторскому искусству и выступят на публике со своими историями. С участниками поработает создатель «Шоу коротких историй» Алексей Голомолзин. Он расскажет, как сделать историю интересной и поможет каждому подготовиться к выступлению. В конце программы пройдет марафон, где каждый участник расскажет публике свою историю на тему «Призвание», а также получит обратную связь от эксперта.

- Умение грамотно и убедительно рассказать о своей идее - одно из самых важных в проектной деятельности. Навыки публичных выступлений помогут привлечь более широкую аудиторию, успешно преподнести себя и стать увереннее в своих силах, - рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» Ирина Мустыгина.