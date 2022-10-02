Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 октября 2022 года: заболели 588 человек Фото: Юлия Кучеренко

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 октября 2022 года увеличилось на 588 человек, новых смертей не зарегистрировано. Всего с начала пандемии ковид подхватили 240 154 человека.

По состоянию на 2 октября 2022 года, согласно данным Оперштаба, подтверждено 96 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 46 992 человека, что на 10,7% меньше по сравнению с минувшей субботой. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа в больницы с ковидом направлено 1 383 человека, а это на 47,7% меньше, чем днем ранее.

Жертвами COVID-19 стало 387 468 человек, а из больниц выписано 20 140 608 пациентов.