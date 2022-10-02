В поселке Боровском Тюменской области ограничат движение под железнодорожным мостом Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сегодня, 2 октября, ограничат движение транспорта по улице Островского в посёлке Боровском, под железнодорожным мостом, в связи с укладкой асфальта на автодороге и заменой металлических конструкций габаритных ворот. Об этом сообщают в окружном ГИБДД.

Временное ограничение движения транспорта по автомобильной дороге от улицы Островского до перекрестка улиц Вокзальная и Тюменская, от улицы Трактовая (подъездная дорога к мосту) до улицы Островского, путем прекращения движения в период со 2 по 16 октября 2022 года. Также по участку автомобильной дороги улицы Трактовая и улицы Вокзальная путем прекращения движения по одной полосе, протяженностью 100 м с 9 по 30 октября 2022 года

Объезжать рекомендуется через развязку на 17-м километре автодороги Тюмень- Боровский- Богандинский. ГИБДД рекомендует заранее выбирать маршруты движения с учётом ограничений и соблюдать требования дорожных знаков.