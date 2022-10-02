На 62-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск фура съехала в кювет Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 62-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск фура съехала в кювет и частично перегородила трассу, ее вытаскивали с помощью автокрана. На участке временно перекрыли движение сотрудники ГИБДД и организовали движение по обочине дороги в реверсивном режиме.

- Ограничено движение на 62-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе Тюменской области. Здесь сотрудники ГИБДД во взаимодействии с дорожными службами вытаскивают большегруз, съехавший накануне в кювет - сообщили в окружной Госавтоинспекции.

После того, как фуру удалось вытащить движение на 62-м километре автодороги Тюмень-Омск полностью восстановили.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость.