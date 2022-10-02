Биолог, путешественник и экогид поделился местами для экотуризма в Тюменской области Фото: Юлия Кучеренко

Тюменский путешественник, натуралист, биолог Павел Ситников рассказал про путешествия и исследование заповедных мест. Он изучает мир без вреда для природы. А это значит – никаких костров и шашлыков, вытаптывания трав, подвязывания памятных ленточек.

По мнению Павла, в Тюменской области есть много мест, достойных называться заповедными, экологическими, памятниками природы. Одно из них: "Марьино ущелье".

От Тюмени до этого места не больше ста километров. Для того, чтобы там побывать необходимо приехать в Исетский район. Там необычный для региона пересеченный рельеф. Перепады высот достигают 70 метров, поэтому здесь наблюдается

уникальное сочетание двух типов растений: степных тепло - и светолюбивых и таких, которым хорошо в теневой части.

- Энергочувствительные люди ощутят здесь прилив сил. А остальные увидят много чего интересного, потому что в местах с положительной энергетикой природа поражает буйством: больше птиц, цветов, ягод. Как-то в ущелье бушевал пожар. Сгорело всё до самых вершин, только святилище осталось нетронуто огнем. Объяснить это с точки зрения логики невозможно, - рассказал Павел Сергеевич.

Еще можно посетить "Шашовские горы" в Упоровском районе. Они чуть дальше – примерно в 150 километрах от Тюмени. Это древний берег реки Тобол. Холмы высотой до 60 метров идут друг за другом цепочкой. С трассы это невероятно красивое место почти не просматривается, вероятно, поэтому и сохранилось до сих пор практически в первозданном виде.

А напротив экопарка «Затюменский» есть малоизвестное, но эксклюзивное и великолепное по содержанию место - дендропарк. По словам биолога, это место подойдет для любителей экзотики. Здесь растут десятки разновидностей деревьев и кустарников, есть лиственничная и дубовая аллеи, маньчжурский орех, пробковое дерево или амурский бархат.

Посещение дендропарка возможно после согласования с лесной опытной

станцией.