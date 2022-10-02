В Нижнетавдинском районе установили памятный знак на месте исчезнувшей деревни Фото: Татьяна Коркина

В Нижнетавдинском районе установили памятный знак на месте исчезнувшей деревни.

Памятный знак установили на месте опустевшей деревни Новоникольск в Нижнетавдинском районе. Населенный пункт появился в начале XX века и имеет богатую историю, таким способом его бывшие жители хранят память о малой родине, рассказал руководитель АНО "Атмосфера" Александр Рыков.

- Новоникольск, откуда я сам родом, основали жители деревни Иска-Чебаково, которые обживали новые земли, - отметил он.

В деревне была одна улица с 50 дворами, магазин, начальная школа, клуб. В 1990-х годов многие уезжали, оставались в основном жители преклонного возраста. В 2008 году произошел пожар и она опустела окончательно.

- Остались уличная дорога да несколько бетонных опор от электролинии. Кругом пусто и дико, а ведь когда-то здесь жили люди, растили детей, трудились. Эта память должна жить, сохраняться и передаваться, - считает Александр Рыков.

В июне 2022 года в деревне организовали праздник "Жили-были" со встречей бывших жителей и концертом, до этого такой праздник состоялся в 2017 году. На месте исчезнувшей деревни поставили памятный знак с табличкой из дерева и сейчас его заменили на более долговечный - из мрамора.