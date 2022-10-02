Пьяный водитель иномарки перепутал село Исетское с Тюменью Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

За минувшую ночь сотрудниками ГИБДД в Тюменской области отстранены наказаны 24 пьяных водителя..

Так, одним из "героев" стал 36-летний водитель автомобиль "Форд Фокус", который ехал сегодня ночью по кольцу на 124-м километре федеральной автодороги Курган-Тюмень. Мужчина был пьян и явно нарушил ПДД. Как оказалось, он пил пиво с друзьями в Тюмени, а потом поехал домой. Очень удивился, что находится в Исетском районе, так как думал, что он едет по Тюмени, где проживает, просто не туда свернул.

На 9-м километре региональной автодороги Аромашево-Вагай инспекторам попался 35-летний водитель на "Ладе". Показания алкотестера - 1,34 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что пил алкоголь вместе с женой днем, а после они вместе поехали в гости к родителям в соседнюю деревню.

Еще один пьяный водитель попался на 1-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково. Он ехал за рулем фуры "Мерседес" из Когалыма в Челябинскую область. Показания алкотестера- 1, 15 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Как рассказа нарушитель, он вез металлические трубы, пил водку и пиво, при этом путевого листа с отметками медицинского работника и механика у водителя не было.

- На водителя составлены соответствующие административные материалы в отношении юридического лица, которому принадлежит большегруз, будет проведена проверка - сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.