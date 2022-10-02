Медики скорой помощи спасали тюменца прямо на болотной кочке в лесу

Бригада скорой спасала тюменца прямо на болотной кочке Фото: Татьяна Коркина

Скорая спасала 62-летнего тюменца прямо в лесу на болотной кочке.

Это случилось в конце августа. Медики помогли тюменскому грибнику с инфарктом прямо в лесу, на болотной кочке. Собрав три ведра грибов, двое мужчин выходили из леса. За 500 метров до дороги один из них потерял сознание. Очнувшись, пожаловался на боли в сердце и его товарищ вызвал медиков. На экстренный вызов уже через 20 минут приехали медики.

- При виде нас пациент почувствовал бодрость, даже хотел продолжить поиски грибов. Но мы настояли на обследовании, а электрокардиограмма показала обширный инфаркт миокарда. Это уже само по себе опасное для жизни состояние, которое может в секунды осложниться развитием кардиогенного шока и внезапной остановкой сердца, – сообщает врач бригады скорой Ярослав Кубанин.

Пациенту оказали необходимую помощь, а затем спасатели из МЧС помогли доставит мужчину из леса до машины скорой помощи.