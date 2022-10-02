Погода в Тюмени 2 октября 2022 года: ожидается небольшое потепление Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 2 октября, в Тюмени будет переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха ночью -0…-5, местами до -10, днём потеплеет +5…+10.

Подробный прогноз погоды в Тюменской области можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В этот день на Руси наблюдали приметы: если ветер в этот день дует с юга — на следующий год можно ждать хороший урожай озимого хлеба.